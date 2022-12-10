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Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-postradali-v-massovom-dtp-s-gruzovikami-v-krymskom-rajone
Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками в Крымском районе
Фото газеты "Призыв"

Авария произошла 9 декабря в 14:50 на автодороге «Краснодар — Верхнебаканский».

По предварительным данным, водитель автомобиля Acura MDX, направляясь в Верхнебаканский, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем «АФ 474410», а затем по инерции врезался в припаркованный на обочине КамАЗ 55102 с прицепом.

В результате ДТП водитель легковушки и его несовершеннолетний пассажир получили травмы. Их госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители, сообщат газета «Призыв».

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