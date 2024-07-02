Стало известно расписание матчей ФК «Краснодар» на первую часть сезона

Расписание первых туров Кубка России и РПЛ 2024/25 опубликовали официальные сайты Российской Премьер-лиги и РФС.

«Быки» в новом сезоне стартуют 21 июля матчем с «Ахматом» в гостях. Первый матч дома «Краснодар» проведет против махачкалинского «Динамо» 28 июня.

Полное расписание матчей «Краснодара» в РПЛ:

1 тур — 21 июля, воскресенье, 20:00, «Ахмат»;

2 тур — 28 июля, воскресенье, 20:00, «Динамо» (Махачкала);

3 тур — 4 августа, воскресенье, 18:00, «Факел»;

4 тур — 10 августа, суббота, 20:00, ЦСКА;

5 тур — 18 августа, воскресенье, 20:00, «Пари НН»;

6 тур — 25 августа, воскресенье, 17:30, «Динамо» (Москва);

7 тур — 1 сентября, воскресенье, 19:45, «Локомотив».

Полное расписание матчей «Краснодара» в FONBET Кубка России:

1 тур — 31 июля, среда, 21:00, ЦСКА;

2 тур — 15 августа, четверг, 20:30, «Ахмат»;

3 тур — 28 августа, среда, 17:15, «Пари НН».

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