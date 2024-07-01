ФК «10» из «Медиалиги» проведет матч с «Краснодаром»

Об этом рассказал президент медиафутбольного клуба ФК «10», комик Азамат Мусагалиев.

По его словам, матч запланирован на 7 сентября. В настоящее время решается вопрос с местом проведения.

«Будет ли матч сыгран на главной арене «Краснодара»? Мы ведем переговоры. Главная арена «Краснодара» вмещает около 35 тыс. зрителей. Хочется играть при большом количестве зрителей, будем работать над наполняемостью стадиона. Если не получится, то переедем на «Айфон Арену» (стадион «Краснодара», где проводились полуфиналы и финал MFL-2)» — цитирует Мусагалиева Telegram-канал «Некласико».

ФК «10» — медиафутбольный клуб, который основали летом 2022 года. Инициатором создания был комик Азамат Мусагалиев, он же на сегодняшний день является президентом команды. Вице-президенты клуба — комики Денис Дорохов и Игорь Джабраилов. Название клуба создатели объяснили тем, что под десятым номером играли легендарные футболисты Марадона, Баджо, Зидан, Тотти и другие.

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