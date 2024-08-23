Стало известно о состоянии раненного в Курской области кубанского активиста ОНФ

Замруководителя ОНФ Краснодарского края Федор Геращенко 16 августа получил ранение в Курской области в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль.

Сейчас состояние здоровья заместителя регионального исполкома ОНФ Федора Геращенко удовлетворительное. Волонтер находится в сознании, однако он получил по всему телу сильные ожоги, рассказала его супруга.

«Он на данный момент еще в реанимации. Прошла одна операция, а их предстоит еще не мало, в том числе по пересадке кожи. Ожоги сильные, но мы с этим справимся», — поделилась Екатерина Геращенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин наградил Федора Геращенко орденом Мужества. Активисты ОНФ Николай Ковалев и Давид Соколов, которые во время атаки ВСУ также были в автомобиле вместе с Геращенко, удостоены награды посмертно.