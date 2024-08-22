Путин наградил активиста ОНФ Краснодарского края, раненного в Курской области

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества заместителя регионального исполкома Общероссийского народного фронта Кубани Федора Геращенко.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас Федор Геращенко проходит лечение в больнице имени Вишневского в Москве после попадания снаряда на автомобиль в Курской области. Он получил ранения и ожоги.

Федор Геращенко — организатор Центра тактической подготовки «Архангел». Специалисты центра проводят тренинги по оказанию самопомощи, в том числе в зоне СВО — свои знания они передают на полигонах, в окопах и блиндажах.

Кроме того, глава государства наградил посмертно орденом Мужества активистов ОНФ Николая Ковалева и Давида Соколова, которые были в автомобиле вместе с Геращенко, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Курской области 16 августа в результате прямого попадания снаряда в автомобиль погибли два активиста ОНФ, помогавшие эвакуировать мирное население в одном из приграничных районов — медик гуманитарной миссии молодежного крыла Народного фронта в ДНР Николай Ковалев и координатор по СМИ регионального исполкома Народного фронта в ДНР Давид Соколов. Федора Геращенко госпитализировали.