Стало известно о состоянии пострадавших в массовом ДТП в центре Краснодара

Авария с участием трех автомобилей произошла 30 июля около 23:00 на улице Красной в районе пересечения с Гаврилова.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил о состоянии пострадавших. По его словам, после ДТП за медпомощью обратились 6 человек. Четверых госпитализировали.

«Сейчас их состояние различной степени тяжести, стабильное. Всем оказывается необходимая диагностическая и медицинская помощь. Еще двоим пострадавшим помощь была оказана амбулаторно», — написал глава кубанского минздрава в своем Telegram-канале.

Евгений Филиппов добавил, что по данным краевого ГИБДД только за 30 июля на дорогах Кубани произошли 25 аварий, в которых 8 человек погибли и 29 получили травмы различной степени тяжести.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль BMW врезался в попутные автомобили Audi и «Лада». В результате аварии четыре человека с травмами были доставлены в больницу.