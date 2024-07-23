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Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на порт «Кавказ»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-posle-ataki-vsu-na-port-kavkaz?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на порт «Кавказ»
Фото pexels.com

Украинские беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Темрюкском районе утром 23 июля.

В результате происшествия погиб один человек. Еще четыре человека пострадали, их госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате атаки украинских беспилотников на порт «Кавказ» пострадали сотрудники морпорта и члены экипажа паромного судна.

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