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Стало известно о состоянии пострадавших моряков при атаке ВСУ на порт «Кавказ»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih-moryakov-pri-atake-vsu-na-port-kavkaz
Стало известно о состоянии пострадавших моряков при атаке ВСУ на порт «Кавказ»
Фото tonkosti.ru

Спасатели продолжают операцию по поиску еще одного человека возле затонувшего парома.

Из 17 человек, спасенных с парома в порту «Кавказ», четверых госпитализировали в больницу Керчи.

Остальные спасенные получают помощь амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Произошел пожар, после чего судно затонуло. Спасены 17 членов экипажа атакованного парома.

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