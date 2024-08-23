Стало известно о состоянии пострадавших моряков при атаке ВСУ на порт «Кавказ»
Происшествия
23.08.2024 10:43
Спасатели продолжают операцию по поиску еще одного человека возле затонувшего парома.
Из 17 человек, спасенных с парома в порту «Кавказ», четверых госпитализировали в больницу Керчи.
Остальные спасенные получают помощь амбулаторно, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ» 22 августа около 16:30. На пароме находилось 30 цистерн с топливом. Произошел пожар, после чего судно затонуло. Спасены 17 членов экипажа атакованного парома.