Стало известно, кто выиграл новогодний миллиард во всероссийской лотерее

Супруги Светлана и Юрий Семеновы из Тюмени выиграли 1 млрд 150 рублей в новогоднем тираже «Русского лото». Они приехали 12 января в Москву для оформления выигрыша.

Сначала пара не хотела публичности, но потом все же решились рассказать о себе. Юрий работает токарем, а Светлана — логопед.

В декабре Юрий купил несколько подарочных наборов «Новогоднего миллиарда» и один из них подарил жене со словами: «Выигрыш делим поровну».

По словам победителей, они никогда не считали себя везунчиками и всю жизнь посвятили усердному труду. У пары скоро юбилей — 40 лет совместной жизни. Ранее они получили награду «Семья года» ко Дню семьи, любви и верности. Теперь в честь рубиновой свадьбы Светлана сможет порадовать себя украшением с этим драгоценным камнем.

Семеновы рассказали, что тратить выигрыш будут рационально, так как всю жизнь добивались всего своими силами и знают цену деньгам. В числе первых целей — приобрести просторное жилье в Тюмени и новую машину, а также вместе отправиться в путешествие.

Кроме того, Светлана хочет открыть свой логопедический кабинет для детей с речевыми отклонениями. Часть денег семья направит на адресную благотворительность. Еще они поделят выигрыш со своими детьми и займутся здоровьем, сообщает пресс-служба «Столото».

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