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Стало известно, когда в Краснодарском крае пройдут долгожданные дожди и похолодает

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stalo-izvestno-kogda-v-krasnodarskom-krae-projdut-dolgozhdannye-dozhdi-i-poholodaet
Стало известно, когда в Краснодарском крае пройдут долгожданные дожди и похолодает
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дождей на Кубани не было уже больше месяца. Из-за отсутствия осадков и аномальной жары в регионе начала распространяться атмосферная засуха.

По прогнозу синоптиков, погодные условия в Краснодарском крае изменятся уже на этой неделе. Жаркий антициклон постепенно оставляет свои позиции. На смену ему приближается циклон, который принесет в регион долгожданные осадки и похолодание.

Изменения погоды жители Кубани смогут увидеть уже во второй половине дня 1 сентября. В отдельных районах края пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночь на 2 сентября осадки в регионе пройдут уже повсеместно.

На выходных в крае начнется постепенное снижение температуры воздуха в дневные часы, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: сильная засуха распространилась на Черноморское побережье и повредила урожай винограда. Ранее ее зафиксировали в Динском, Крымском, Тимашевском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Староминском, Кавказском, Кущевском, Ленинградском, Отрадненском и Тбилисском районах.

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