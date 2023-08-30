Стало известно, когда в Краснодарском крае пройдут долгожданные дожди и похолодает

Дождей на Кубани не было уже больше месяца. Из-за отсутствия осадков и аномальной жары в регионе начала распространяться атмосферная засуха.

По прогнозу синоптиков, погодные условия в Краснодарском крае изменятся уже на этой неделе. Жаркий антициклон постепенно оставляет свои позиции. На смену ему приближается циклон, который принесет в регион долгожданные осадки и похолодание.

Изменения погоды жители Кубани смогут увидеть уже во второй половине дня 1 сентября. В отдельных районах края пройдут кратковременные дожди с грозами. В ночь на 2 сентября осадки в регионе пройдут уже повсеместно.

На выходных в крае начнется постепенное снижение температуры воздуха в дневные часы, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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