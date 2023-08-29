Сильная засуха распространилась на Черноморское побережье и повредила урожай винограда

Погода в Краснодарском продолжает находиться под влиянием обширной зоны повышенного атмосферного давления. В регионе сохраняется аномальная жара.

Во многих районах Кубани уже больше месяца не выпадали осадки. А температура воздуха в последние недели достигала отметок +30…38 °С. Из жары в крае образовалась опасная атмосферная засуха, охватившая ряд муниципалитетов.

Так, 28 августа сильная засуха распространилась на Черноморское побережье Краснодарского края: Новороссийск, Анапу и Геленджик. Такие погодные условия негативно повлияли на урожай винограда и плодовых культур, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сильную атмосферную засуху зафиксировали в Динском, Крымском, Тимашевском, Гулькевичском, Усть-Лабинском, Староминском, Кавказском, Кущевском, Ленинградском, Отрадненском и Тбилисском районах. Засушливая погода негативно повлияла на урожай пропашных культур. Растения пожелтели и потеряли тургор, а их листья засохли. У сахарной свеклы замедлился рост корнеплодов, а у зерен сои и кукурузы произошел ускоренный налив и созревание.