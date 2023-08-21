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Из-за жары сильная засуха распространилась еще в шесть районов Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zhary-silnaya-zasuha-rasprostranilas-eshhe-v-shest-rajonov-krasnodarskogo-kraya
Из-за жары сильная засуха распространилась еще в шесть районов Краснодарского края
Фото Краснодарского ЦГМС

Последние недели Кубань находится под влиянием антициклона, сохраняющего изнурительную жару.

В некоторых районах края дождей не было уже около месяца, а температура воздуха в дневные часы доходит до опасных отметок: +38…39 °С.

Из-за аномальные жары сильная засуха распространилась еще в шесть районов Кубани: Тимашевский, Гулькевичский, Усть-Лабинский, Староминский, Кавказский и Тбилисский районы. Ранее атмосферную засуху зафиксировали в Динском и Крымском районах.

Засушливая погода негативно повлияла на урожай пропашных культур. Растения пожелтели и потеряли тургор, а их листья засохли. У сахарной свеклы замедлился рост корнеплодов, а у зерен сои и кукурузы произошел ускоренный налив и созревание, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае закончится период аномальной жары. Сейчас в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области средняя температура воздуха опережает климатическую норму примерно на 3 °С.

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