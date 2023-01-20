Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае

Курортный город ГК «Самолет» планируют построить на территории Таманского полуострова в Темрюкском районе.

По данным департамента архитектуры и градостроительства Кубани, в городе предполагается строительство университета, IT-парка, спортивного, медицинского и бизнес кластеров.

Также в новом городе планируется создание полей для гольфа, природных и археологических парков, курортных зон с пляжами на побережьях Динского залива и Азовского моря. Также предполагается строительство трех- и четырехзвездочных гостиниц по системе «все включено» и жилых домов с необходимыми соцобъектами.

«Утвержденные документы территориального планирования Темрюкского района предусматривают развитие населенных пунктов, в том числе и размещение рекреационных объектов. Для реализации такого крупного проекта, безусловно, потребуется внесение изменений в утвержденные документы», — сообщили в департаменте архитектуры.

Также отмечается, что ГК «Самолет» представила ориентировочные показатели проекта и численности населения курорта. На дальнейших этапах проектирования они будут уточняться, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предполагается, что новый город-курорт будет рассчитан на количество жителей от 500 тыс. до 1 млн человек.