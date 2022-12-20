Новый курортный город на миллион человек планируют построить в Краснодарском крае
Девелопер «Самолет» в 2024 году планирует начать возведение нового курортного города в Краснодарском крае. Об этом стало известно 19 декабря.
По словам гендиректора компании Антона Елистратова, город будет рассчитан на количество жителей от 500 тыс. до 1 млн человек. У компании уже есть проект и консолидированы около 3 тыс. га участков земли. В каком районе Краснодарского края собираются построить новый курорт, не уточняется.
«Это в основном будет курортная недвижимость. В стройку мы перейдем скорее всего к 2024 году. Я думаю, следующий год мы будем заниматься созданием концепции и мастер-плана», — сказал Антон Елистратов.
Группа «Самолет» основана в 2012 году, она входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики. В октябре 2020 года девелопер провел первичное размещение акций на Московской бирже, сообщает ТАСС.
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