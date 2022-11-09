Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00

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На Кубани время продажи алкоголя на четыре часа увеличится через 10 дней после официального опубликования документа об изменениях в соответствующий закон.

Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края 9 ноября проинформировал участников рынка о том, что публикация документа состоялась. Принятые ЗСК изменения в акты и краевой закон «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции…» появился на сайте администрации.

Таким образом, в Краснодарском крае купить алкоголь в 8:00 можно будет уже 20 ноября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа — с 8:00 до 23:00. Ранее спиртные напитки в крае можно было реализовывать с 11:00 до 22:00.