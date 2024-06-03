Стали известны улицы, с которых чаще всего эвакуируют машины в Краснодаре

Всего за прошедшую неделю с 27 мая по 2 июня с улиц краевого центра эвакуировали 200 автомобилей.

Чаще всего машины отправляли на штрафстоянку с улиц Красной, Красноармейской, Мира, Рашпилевской, Красных Партизан, Советской, Чапаева, Садовой.

«Соблюдать ПДД и оплачивать парковку дешевле, чем забирать автомобиль со штраф-стоянки», — сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара в Telegram.

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