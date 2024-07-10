Стали известны топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий июля в Краснодаре

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В краевой столице больше всего денег предлагают электрогазосварщику на инжиниринговом предприятии. Сотруднику предлагают зарплату от 150 тыс. рублей. Второе место занимает вакансия директора по продажам. Компания занимается производством микробиологических удобрений. Будущему сотруднику обещают от 100 тыс. и до 130 тыс. рублей и полис ДМС ― это добровольное медицинское страхование. На третьем месте — вакансия инженера-программиста по автоматизированным системам управления технологическими процессами. Кандидату предлагают оплату от 100 тыс. рублей, премии и помощь с переездом.

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