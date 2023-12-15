Стали известны сроки запуска трамваев в район Немецкой деревни в Краснодаре

До конца года в Краснодаре завершат второй этап строительства трамвайной ветки от Западного депо до «Немецкой деревни».

По словам генерального директора «Синара ГТР Краснодар» Игоря Васильева, трамваи в район «Немецкой деревни» планируют запустить в 2025 году.

«Когда в 2025 году будет введен второй этап, у КТТУ будет возможность перевозить 4,1 млн пассажиров дополнительно только от «Немецкой деревни» до Западного депо. В целом по всей ветке планируется перевозить 14,5 млн пассажиров в год», — сказал Игорь Васильев.

При строительстве трамвайной ветки планируют провести переустройство инженерных сетей. На участке длиной в 2 км проходят водопровод большого диаметра и три газопровода высокого давления. Сейчас прорабатывают вопрос с генподрядчиком о заключении контрактов на переустройство сетей. Территорию уже начали очищать от имущества третьих лиц.

Еще одна трудность, с которой могут столкнуться подрядчики — отсутствие на геопланах информации о проложенных в 90-х годах коммуникациях. Иногда подрядчикам приходится из-за обнаружения таких сетей оперативно корректировать план, сообщает BFM Кубань.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект первого этапа строительства трамвайных путей — от Западного депо до улицы Красных Партизан 16 ноября прошел государственную экспертизу. В рамках первого этапа строительства трамвайной ветки до Западного обхода предусмотрено создание 2,2 км путей на улице Круговой, разворотного кольца возле Западного депо и четырех остановок. Планируется, что новую трамвайную ветку в краевом центре начнут строить уже в 2024 году после получения всех необходимых разрешений. По ней продлят маршруты трамваев № 3 и 7.

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