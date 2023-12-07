В Краснодаре для строительства новых трамвайных путей снесли порядка 200 гаражей

Специалисты проводят очистку территории от незаконных временных сооружений под новую трамвайную линию в западном направлении.

В районе Западного трамвайного депо, на улицах Круговой и Славянской, снесли уже порядка 200 гаражей. В ближайшее время территорию очистят от еще 15 гаражей.

Начать подготовительне работы для строительства новой трамвайной ветки от Западного трамвайного депо до «Немецкой деревни» планируют в январе 2024 года.

«В ходе строительства новой ветки до Немецкой деревни специалисты обновят разворотное кольцо около Западного трамвайного депо. А по улице Круговой проложат 2,2 км трамвайного полотна и построят четыре остановочные платформы, которые будут адаптированы для маломобильных граждан», — цитирует директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрея Белугина пресс-служба мэрии Краснодара.

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