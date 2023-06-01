Стали известны предварительные результаты голосования за зеленые зоны в Краснодаре

Голосование завершилось в полночь 31 мая. В Краснодаре в нем приняли участие 91 тыс. 536 жителей.

С большим отрывом лидирует сквер имени Гатова на улице Стасова. За него проголосовали 42 тыс. 914 краснодарцев.

На втором месте — сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом (20 тыс. 84 голоса).

Тройку лидеров замыкает сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне (12 тыс. 825 голосов).

Далее зеленые зоны расположились следующим образом: бульвар имени Россинского в поселке Краснодарском (6 тыс. 966 голосов), территория на улице Зиповской, 4/4 (5 тыс. 973 голоса), сквер имени Самойленко на улице Постовой напротив Горсада (2 тыс. 774 голоса).

Окончательные итоги подведут 2 июня на заседании городской общественной комиссии. В течение дня 1 июня результаты могут незначительно измениться, так как голосование проходило в режиме онлайн.

Набравшую больше всего голосов территорию благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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