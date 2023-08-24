Стали известны подробности стрельбы в Крымске, в результате которой погибли пять человек

Преступление произошло 24 ноября прошлого года в центре города. Следователи завершили расследование этого уголовного дела.

По версии следствия, 66-летний местный житель развелся с 65-летней женой в 2018 году и долгое время делил с ней имущество через суд. Он испытывал сильную неприязнь к бывшей супруге и сыну. Днем 24 ноября в ходе очередного судебного заседания мужчине отказали в удовлетворении его иска об имуществе.

Выйдя из зала суда, мужчина поехал домой, взял охотничий карабин и поехал к дому, где жили его бывшая жена и сын. Он увидел экс-супругу возле ТЦ «Славянский» на улице Синева и попытался выстрелить в нее. Он не смог открыть стрельбу из-за ткани, намотанной на оружие и вмешательства случайного прохожего, который поставил ему подножку.

После неудачной попытки убить бывшую жену мужчина открыл стрельбу по трем прохожим 26, 61 и 69 лет, которые в тот момент стояли возле торгового центра. Он произвел не менее шести выстрелов из карабина. Двое мужчин погибли от полученных ранений. Третьему удалось спрятаться за припаркованным автомобилем.

После этого злоумышленник подошел к многоэтажному дому на улице Комарова, где жили его родственники и зашел в офис на первом этаже здания. В этой компании работали родственники и друзья мужа его дочери. Он открыл стрельбу из ружья по находившимся там людям. В результате нападения он убил 39-летнего работника и 53-летнего посетителя офиса. Всего преступник произвел не менее семи выстрелов.

Затем нападавший зашел с ружьем в соседний офис и шесть раз выстрелил в сторону сотрудниц 41, 52 и 58 лет. К счастью, женщины смогли укрыться за мебелью, а затем выбежать из помещения.

Мужчина вышел на улицу и увидел на балконе второго этажа своего 35-летнего сына. Он выстрелил в него не менее двух раз. Ему удалось спастись от отца, спрятавшись в квартире. После этого злоумышленник расстрелял оставшиеся патроны по припаркованным машинам, а затем свел счеты с жизнью.

В отношении открывшего стрельбу мужчины расследовали уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Ход расследования находился под контролем центрального аппарата СК. Следователи и криминалисты поминутно установили все обстоятельства преступления. Они провели более 20 судебных экспертиз и допросили несколько десятков свидетелей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«Представитель обвиняемого против прекращения уголовного дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (в связи со смертью), в связи с чем дело направлено прокуратурой в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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