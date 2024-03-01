Стали известны подробности резонансного убийства в центре Краснодара

Преступление произошло днем 1 марта на улице Буденного в районе пересечения с Рашпилевского.

По версии следствия, 54-летний мужчина дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего знакомому. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

Стрелявшего мужчину задержали. На него завели уголовное дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе причины и мотив совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.