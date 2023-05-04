Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Стали известны подробности об одном из обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stali-izvestny-podrobnosti-ob-odnom-iz-obvinyaemyh-v-ubijstve-animatorov-v-krasnodarskom-krae
Стали известны подробности об одном из обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае
Фото из соцсетей

Банда преступников на днях убила двух аниматоров из Усть-Лабинска — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летняя Татьяну Мостыко. Подозреваемыми по этому резонансному делу проходят трое жителей Краснодарского края: 31-летний Демьян Кеворкьян, 30-летний Анатолий Двойников и 44-летний Арам Татосян.

Соседи Татосяна оказались шокированы тем, что он стал соучастником жестокого убийства и рассказали некоторые подробности из его жизни.

Выяснилось, что Татосян родился и вырос в селе Черниговском Апшеронского района. У него не было судимости и он никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. Арам ранее проходил военную службу в Чечне. Работал на местном деревообрабатывающем предприятии «Таверна». У него есть жена и двое детей.

По словам соседей, у Татосяна были проблемы с алкоголем — он часто пил и мог обидеть жену. При этом, по отношению к другим людям он не проявлял агрессии, даже после употребления спиртных напитков.

«Как выяснилось, один из нападавших — наш сосед, Арам Татосян. Я бы его охарактеризовала так: тихий алкаш. Я сталкивалась с ним почти каждый день, когда возвращалась с работы домой. Он постоянно был пьяный», — рассказала одна из соседок подозреваемого.

Один из его знакомых охарактеризовал его как труса, который никогда ни с кем не дрался и был очень подвержен чужому влиянию. Другая односельчанка рассказала, что Татосян очень замкнутый человек. По ее словам, он общается не со всеми.

Никто в Черниговском не знает подельников Татосяна по убийству аниматоров — Кеворкьяна и Двойникова. Предположительно он мог познакомиться с ними в Ростовской области, куда он недавно отправлялся на подработку, пишет газета «Московский Комсомолец».

Читайте также: обвиняемый в убийстве аниматоров в Краснодарском крае отрицает свою вину. Речь идет о 31-летнем Демьяне Кеворкьяне.

Статьи
Набор начинающего художника: что купить ребенку, который решил рисовать
Набор начинающего художника: что купить ребенку, который решил рисовать
Как приучить котенка к лотку?
Как приучить котенка к лотку?
Вредная тарелка: врач рассказала, почему нельзя класть горячий шашлык в пластиковую посуду
Вредная тарелка: врач рассказала, почему нельзя класть горячий шашлык в пластиковую посуду
Пигментация кожи: как спастись летом, причины, виды и удаление
Пигментация кожи: как спастись летом, причины, виды и удаление
5 безалкогольных коктейлей для домашней вечеринки
5 безалкогольных коктейлей для домашней вечеринки
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях