Стали известны подробности об одном из обвиняемых в убийстве аниматоров в Краснодарском крае

Банда преступников на днях убила двух аниматоров из Усть-Лабинска — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летняя Татьяну Мостыко. Подозреваемыми по этому резонансному делу проходят трое жителей Краснодарского края: 31-летний Демьян Кеворкьян, 30-летний Анатолий Двойников и 44-летний Арам Татосян.

Соседи Татосяна оказались шокированы тем, что он стал соучастником жестокого убийства и рассказали некоторые подробности из его жизни.

Выяснилось, что Татосян родился и вырос в селе Черниговском Апшеронского района. У него не было судимости и он никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. Арам ранее проходил военную службу в Чечне. Работал на местном деревообрабатывающем предприятии «Таверна». У него есть жена и двое детей.

По словам соседей, у Татосяна были проблемы с алкоголем — он часто пил и мог обидеть жену. При этом, по отношению к другим людям он не проявлял агрессии, даже после употребления спиртных напитков.

«Как выяснилось, один из нападавших — наш сосед, Арам Татосян. Я бы его охарактеризовала так: тихий алкаш. Я сталкивалась с ним почти каждый день, когда возвращалась с работы домой. Он постоянно был пьяный», — рассказала одна из соседок подозреваемого.

Один из его знакомых охарактеризовал его как труса, который никогда ни с кем не дрался и был очень подвержен чужому влиянию. Другая односельчанка рассказала, что Татосян очень замкнутый человек. По ее словам, он общается не со всеми.

Никто в Черниговском не знает подельников Татосяна по убийству аниматоров — Кеворкьяна и Двойникова. Предположительно он мог познакомиться с ними в Ростовской области, куда он недавно отправлялся на подработку, пишет газета «Московский Комсомолец».

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