Стали известны подробности о самолете SSJ-100, разбившемся в Подмосковье

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился днем 12 июля в районе Коломны. В результате крушения погибли три члена экипажа.

В соцсетях появилась информация, что разбившийся SSJ-100 был якобы новым и полностью собран по импортозамещенным системам. В Ростехе уточнили, что эти данные не соответствует действительности.

Отмечается, что данное воздушное судно было выпущено в 2014 году. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт Внуково после прохождения испытания в Жуковском. На днях машина успешно выполнила испытательный полет, приземлившись на аэродроме в Раменском.

Эксперты подчеркнули, что причины крушения 10-летнего самолета Sukhoi Superjet 100 могут быть разные. Сотрудники разработчика окажут все необходимое содействие для проведения расследования катастрофы, сообщает пресс-служба Ростеха.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по факту крушения самолета в Московской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшее смерть людей по ч. 3 ст. 263 УК РФ