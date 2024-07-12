Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье, есть погибшие

Трагический авиаинцидент произошел днем 12 июля в районе Коломны.

По предварительным данным, самолет Sukhoi Superjet 100 одной из гражданских авиакомпаний потерпел крушение при выполнении перегонного рейса.

В результате крушения самолеты погибли три члена экипажа. Других людей на борту воздушного судна не было.

В МЧС России уточнили, что самолет рухнул в лес. Жертв среди гражданского населения нет, сообщает RT.

По факту крушения самолета в Московской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, повлекшее смерть людей по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Предварительно, лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел с завода после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

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