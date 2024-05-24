Стали известны подробности гибели выпускника школы в штормовом море в Анапе

Трагический инцидент произошел днем 24 мая на Центральном пляже курорта.

В ЕДДС Анапы поступила информация, что два человека прыгнули с пирса в море и им требуется помощь. Прибывшие на место сотрудники дежурной смены Анапского АСО спасли тонущего человека — спасателя ведомственного поста Центрального пляжа.

Мужчина рассказал, что увидел, как подросток прыгает с пирса в воду и уходит под воду. Спасатель, не раздумывая, прыгнул в море за ним. Школьник не смог выплыть из воды, а спасатель начал тонуть.

Спасатели организовали поиски утонувшего подростка. Их работу осложнили сильный северо-восточный ветер. Волнение моря достигло 3-4 баллов. Через некоторые время они нашли тело школьника. Правоохранители проводят следственные мероприятия, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

«По данному факту органами предварительного расследования проводится процессуальная проверка», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Правоохранители также дадут правовую оценку обеспечения безопасности нахождения людей около моря. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

По факту гибели подростка в Анапе возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч.1 ст. 109 УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Центральном пляже Анапы утонул ученик 9 класса школы № 23. Он пришел с друзьями на пляж после выпускного в своей школе.