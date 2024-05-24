Школьник утонул в море после выпускного в Анапе

Несчастный случай произошел днем 24 мая на Центральном пляже курорта.

В местном паблике появилась информация, что в море утонул ученик 9 класса школы № 23. Он пришел с друзьями на пляж после выпускного в своей школе.

Очевидцы рассказали, что ветер скинул тапок подростка в море, когда он сидел на пирсе. Парень сразу прыгнул в море, но начал уходить под воду из-за сильного течения. Один из мужчина бросился спасать его, но сам чуть не утонул. Ему помогли выбраться из воды спасатели.

На месте происшествия работали спасатели и сотрудники полиции. Официальных комментариев о гибели школьника в море пока не поступало. Информация уточняется.

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