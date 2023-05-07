Стали известны подробности ДТП под Краснодаром, в котором погиб трехмесячный ребенок

Авария с участием двух машин произошла около 13:00 на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский в поселке Энем Тахтамукайского района Адыгеи.

По предварительным данным, 36-летний житель Теучежского района ехал за рулем ВАЗ-2113, выехал на встречную полосу, где влобовую столкнулся с автомобилем Chevrolet. От удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась с попутным грузовиком MAN с полуприцепом.

В результате ДТП находившийся в автомобиле ВАЗ трехмесячный мальчик от полученных травм погиб на месте. В иномарке пострадали два человека: водитель и пассажир в возрасте 21 года и 27 лет. Их госпитализировали.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о смертельной аварии в Энеме сообщили очевидцы в соцсетях. По их словам, ребенок находился в удерживающем устройстве, но оно не спасло ему жизнь.