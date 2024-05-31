Стали известны обстоятельства гибели подростка от передозировки в Краснодаре

Информация о смерти 16-летнего подростка распространилась в соцсетях 31 мая. СУ СК России по краю проводит проверку по факту отравления несовершеннолетнего наркотиком.

По данным прокуратуры края, 11 мая 16-летний подросток употребил неизвестное вещество, от которого потерял сознание. В состоянии клинической смерти его госпитализировали. Несмотря на оказанную медпомощь, 28 мая подросток умер в больнице не приходя в сознание. По результатам химико-токсикологического исследования причиной смерти стало отравление метадоном.

В прокуратуре также сообщили, что семья несовершеннолетнего на профилактических учетах не состоит.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами, в том числе образовательными организациями требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителями по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. По факту незаконного изготовления и сбыта наркотиков следственный отдел УМВД России по Краснодару возбудил уголовное дело.

Ход и результаты проведения процессуальной проверки, а также расследования уголовного дела находятся под контролем в прокуратуре, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подросток вместе со сверстниками отмечал день рождения друга. В ходе вечеринки он употребил наркотик и ему стало плохо. Подростка доставили в больницу на скорой помощи и поместили в реанимацию.