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Школьник умер от передозировки метадоном на дне рождения друга в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolnik-umer-ot-peredozirovki-metadonom-na-dne-rozhdeniya-druga-v-krasnodare
Школьник умер от передозировки метадоном на дне рождения друга в Краснодаре
Фото канала «Кубань 24»

Трагический инцидент произошел накануне в одном из домов в Карасунском округе.

В соцсетях появилась информация, что 16-летний подросток скончался от передозировки метадоном. Перед этим он вместе со сверстниками отмечал день рождения друга.

После шумной вечеринки подростку резко стало плохо. Его доставили в больницу на скорой помощи, где он попал в реанимацию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался от сильного отравления наркотиками.

Смерть подростка от отравления в Краснодаре подтвердили в правоохранительных органах.

«Следователь СКР по краю устанавливает обстоятельства произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

Читайте также: в Краснодаре студентка вуза погибла от передозировки неизвестными веществами. В соцсетях 19 февраля появилась информация о том, что студентка Краснодарского кооперативного института Российского университета кооперации погибла от передозировки неизвестным веществом.

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