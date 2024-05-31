Школьник умер от передозировки метадоном на дне рождения друга в Краснодаре

Трагический инцидент произошел накануне в одном из домов в Карасунском округе.

В соцсетях появилась информация, что 16-летний подросток скончался от передозировки метадоном. Перед этим он вместе со сверстниками отмечал день рождения друга.

После шумной вечеринки подростку резко стало плохо. Его доставили в больницу на скорой помощи, где он попал в реанимацию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, подросток скончался от сильного отравления наркотиками.

Смерть подростка от отравления в Краснодаре подтвердили в правоохранительных органах.

«Следователь СКР по краю устанавливает обстоятельства произошедшего», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.

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