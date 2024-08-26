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Стал известен размер средней зарплаты в мэрии Краснодара

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/stala-izvestna-srednyaya-zarplata-v-merii-krasnodara
Стал известен размер средней зарплаты в мэрии Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О размерах средней зарплаты краснодарских чиновников рассказала начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации кубанской столицы Анастасия Мартынова.

По словам главы управления, сотрудники мэрии Краснодара получают в среднем 60 тыс. рублей.

«Средняя заработная плата специалиста на руки составляет примерно 60 тыс. рублей. Постоянная индексация оклада раз в год, как одна из социальных гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, составляет 5%», — рассказала Мартынова.

По ее словам, в Сургуте муниципальные служащие получают «абсолютно идентичную заработную плату», сообщает «РБК ТВ Юг».

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