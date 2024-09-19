Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Стала известна программа кинофестиваля «Маяк» в Геленджике

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/stala-izvestna-programma-kinofestivalya-mayak-v-gelendzhike
Стала известна программа кинофестиваля «Маяк» в Геленджике
Фото пресс-службы фестиваля «Маяк»

Фестиваль актуального российского кино «Маяк» пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.

Цель фестиваля — привлечь внимание зрителей к талантливым авторским картинам, обозначить перспективы развития отрасли и ориентиры для кинематографистов.

Символом фестиваля стал геленджикский маяк — он обрел символическое значение, помогающее искусству «нащупать ориентиры».

Программа фестиваля будет включать две конкурсные и неконкурсную секции. В основную секцию с полнометражными фильмами вошли 9 картин, с короткометражками — 7. Еще два фильма покажут вне конкурса.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режиссер «Горько!» Крыжовников возглавит жюри фестиваля «Маяк 2024» в Геленджике.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях