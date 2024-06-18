Режиссер «Горько!» Крыжовников возглавит жюри фестиваля «Маяк 2024» в Геленджике

Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Николаевич Першин) — кинорежиссер, сценарист и продюсер. Он создатель сериала «Слово пацана», а также комедий «Горько!» и «Горько! 2» и других популярных фильмов.

Жюри во главе с Крыжовниковым предстоит выбрать победителей основного конкурса в таких номинациях, как «Лучший фильм» ― Гран-при, «Лучшая работа режиссера», «Лучший сценарий», «Лучшая работа оператора», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль», а также «Лучший дебют».

Заявки на участие в конкурсе «Маяк» в этом году принимают до 1 августа включительно. Подать заявку можно на сайте кинофестиваля, сообщает пресс-служба кинофестиваля «Маяк».

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