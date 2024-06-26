Стаи голодных лисиц атаковали два хутора в Мостовском районе
Происшествия
26.06.2024 16:43
На незваных гостей из леса пожаловались жители хуторов Центральный и Свободный Мир.
Местные жители сообщают, что лисицы делают подкопы и воруют домашнюю птицу. У некоторых людей лисы уничтожили всех кур и уток за одну ночь.
«В хуторе много пустующих домов, где поселились рыжие плутовки. Там они расправляются с добычей и оставляют столько пуха и перьев, что можно сшить не одну перину», — цитирует сообщение жителей хутора газета «Предгорье».
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