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Стаи голодных лисиц атаковали два хутора в Мостовском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stai-golodnyh-lisits-atakovali-dva-hutora-v-mostovskom-rajone
Стаи голодных лисиц атаковали два хутора в Мостовском районе
Фото unsplash.com

На незваных гостей из леса пожаловались жители хуторов Центральный и Свободный Мир.

Местные жители сообщают, что лисицы делают подкопы и воруют домашнюю птицу. У некоторых людей лисы уничтожили всех кур и уток за одну ночь.

«В хуторе много пустующих домов, где поселились рыжие плутовки. Там они расправляются с добычей и оставляют столько пуха и перьев, что можно сшить не одну перину», — цитирует сообщение жителей хутора газета «Предгорье».

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