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Жителей и гостей Сочи приглашают на прогулки со слонами на чайных плантациях

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-i-gostej-sochi-priglashayut-na-progulki-so-slonami-na-chajnyh-plantatsiyah?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Жителей и гостей Сочи приглашают на прогулки со слонами на чайных плантациях
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

«Парк слонов» открылся в этом году в Хостинском районе. До 12 июля индийские слоны проводят «каникулы» на чайных плантациях в поселке Калиновое озеро.

Там животные гуляют по плантациям, отдыхая в субтропическом климате, который максимально приближен к их естественной среде обитания. Посетители «Парка слонов» могут понаблюдать за слонами в условиях дикой природы, а также полюбоваться живописными видами гор и чайных плантаций со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00.

Для того, чтобы прогуляться со слонами, посетителям придется пройти фейсконтроль. Брать на прогулку профессиональные фото- и видеооборудование нельзя, также запрещается посещение мероприятия с животными. «Каникулы» слонов на плантациях продлятся до 12 июля, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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