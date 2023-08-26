Стаффордширский терьер покусал 12-летнюю девочку в Новороссийске

Инцидент произошел 23 августа в селе Глебовском.

По предварительным данным, американский стаффордширский терьер напал на 12-летнюю девочку на берегу озера. Установлено, что собака принадлежит мужчине, который в это время отдыхал на другом берегу водоема. Стаффордширский терьер подплыл к компании детей. Уточняется, что животное было без намордника и поводка.

«Дети, трое мальчиков и девочка, стали приманивать собаку и кормить ее. После этого собака напала на девочку, которая осталась на берегу. Трое мальчиков успели залезть на дерево», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

После случившегося хозяин стаффордширского терьера скрылся вместе с собакой. Девочку доставили в травматологическое отделение городской поликлиники. Родители подростка обратились в полицию. В настоящее время проводится проверка, личность владельца собаки устанавливается.

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