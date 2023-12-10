Стадо диких кабанов заметили на улицах Кабардинки

Информация об этом появилась в соцсетях 10 декабря. В курортном селе увидели самку кабана с подросшим выводком.

Очевидцы сняли бегущее трусцой стадо кабанов по улицам Кабардинки на видео. За «мамой» бежали около пяти кабанчиков.

Что стало причиной выхода диких кабанов в оживленное место, неизвестно. Некоторые пользователи предположили, что животные пошли на такие крайние меры из-за сильного голода. При этом некоторые обеспокоились тем, чтобы вышедшие кабаны не стали мишенью для местных охотников или добычей для бродячих собак.

Дикие кабаны водятся в большом количестве в лесах около Кабардинки — на природных территориях возле горы Дооб и Маркотхском хребте.

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