«Дикий кабан» с окраины Краснодара оказался домашним хряком Валерой
Общество
05.12.2023 16:45
В минувшие выходные жители поселка Индустриального заметили возле своих домов животное, которое приняли за дикого кабана.
Люди решили, что «кабан» болен и требуется помощь ветеринаров. На место приехали сотрудники Россельхознадзора и администрации Калининского сельского округа, чтобы спасти дикое животное.
«Им оказался домашний хряк по имени Валера. Выяснилось, что животное потерялось, а хозяин долго его искал по всему поселку», — сообщает МЦУ Краснодара.
Ветеринары взяли анализы у свиньи из Индустриального, что понять болен ли он.
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