«Дикий кабан» с окраины Краснодара оказался домашним хряком Валерой

В минувшие выходные жители поселка Индустриального заметили возле своих домов животное, которое приняли за дикого кабана.

Люди решили, что «кабан» болен и требуется помощь ветеринаров. На место приехали сотрудники Россельхознадзора и администрации Калининского сельского округа, чтобы спасти дикое животное.

«Им оказался домашний хряк по имени Валера. Выяснилось, что животное потерялось, а хозяин долго его искал по всему поселку», — сообщает МЦУ Краснодара.

Ветеринары взяли анализы у свиньи из Индустриального, что понять болен ли он.

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