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Стадион «Спартак» в Анапе заберут у частника и вернут государству

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/stadion-spartak-v-anape-zaberut-u-chastnika-i-vernut-gosudarstvu
Стадион «Спартак» в Анапе заберут у частника и вернут государству
Фото t.me/anapaofficial

Стадион незаконно перешел в частную собственность более 20 лет назад, с тех пор постоянно шли судебные тяжбы.

В результате 19 сентября суд первой инстанции удовлетворил требование краевой прокуратуры об истребовании в пользу РФ незаконного владения «Физкультурно-оздоровительного клуба «Спартак».

Также в собственность государства перешли расположенные рядом со стадионом объекты недвижимости. После вступления решения суда в силу спортобъект получит вторую жизнь, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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