Стадион «Краснодар» начали украшать иллюминацией к Новому году

До главного праздника в России остается чуть более месяца. Краснодар постепенно начинают украшать к Новому году.

Фасад стадиона «Краснодар» 29 ноября начали украшать новогодней иллюминацией. Эти работы на большой высоте выполняют промышленные альпинисты.

«Сегодня приступили к украшению стадиона. Совсем скоро будет джингл бенс», — говорится в Telegram-канале «Парк Галицкого».

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