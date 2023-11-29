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Стадион «Краснодар» начали украшать иллюминацией к Новому году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stadion-krasnodar-nachali-ukrashat-illyuminatsiej-k-novomu-godu
Стадион «Краснодар» начали украшать иллюминацией к Новому году
Фото из соцсетей

До главного праздника в России остается чуть более месяца. Краснодар постепенно начинают украшать к Новому году.

Фасад стадиона «Краснодар» 29 ноября начали украшать новогодней иллюминацией. Эти работы на большой высоте выполняют промышленные альпинисты.

«Сегодня приступили к украшению стадиона. Совсем скоро будет джингл бенс», — говорится в Telegram-канале «Парк Галицкого».

Читайте также: новогодние елки начали устанавливать в скверах Краснодара.  Работы по монтажу и украшению елок в краевом центре завершат до 15 декабря.

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