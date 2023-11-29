Стадион «Краснодар» начали украшать иллюминацией к Новому году
Общество
29.11.2023 21:03
До главного праздника в России остается чуть более месяца. Краснодар постепенно начинают украшать к Новому году.
Фасад стадиона «Краснодар» 29 ноября начали украшать новогодней иллюминацией. Эти работы на большой высоте выполняют промышленные альпинисты.
«Сегодня приступили к украшению стадиона. Совсем скоро будет джингл бенс», — говорится в Telegram-канале «Парк Галицкого».
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