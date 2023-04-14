Ссора на треть миллиона: двое мужчин разбили машину друга в Армавире

За умышленное повреждение чужого автомобиля двум жителям Армавира грозит до пяти лет лишения свободы. Сумма ущерба от их действия составила порядка 350 тыс. рублей.

По данным следствия, мужчины поссорились со своим другом. В результате конфликта они нанесли множественные удары ногами и руками по кузову его машины, разбили стекла и погнули крышу.

На злоумышленников завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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