Ссора на дороге: в Краснодаре водитель распылил газовый баллончик в машину семьи с ребенком

Инцидент произошел 23 мая около 11:00 на пересечении улиц Уральской и Лизы Чайкиной. Неизвестный мужчина распылил газовый баллончик в глаза другому водителю, а после — в окно его автомобиля. В этот момент в машине находились женщина и годовалый ребенок.

О случившемся пострадавшие рассказали в соцсетях. По словам жительницы Краснодара, одному из водителей на иномарке не понравилось, что их автомобиль тронулся на светофоре недостаточно быстро. Мужчина начал сигналить им и кричать в окно, после попытался «подрезать».

После, по словам женщины, ее муж вышел из машины, чтобы поговорить с конфликтным гражданином. В ответ тот применил газовый баллончик.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о дорожном конфликте на пересечении улиц Лизы Чайкиной и Уральской. Установлено, что во время движения на между двумя водителями иномарок произошел конфликт. В ходе конфликта 36-летний местный житель на очередном светофоре вышел и попытался поговорить с оппонентом по поводу его агрессивного стиля езды. В ответ тот приоткрыл боковое окно и, не выходя из салона, распылил в сторону мужчины газовый баллончик. После, также не выходя из салона, повторно распылил баллончик из окна в сторону окна машины оппонента. После этого скрылся. В результате данного происшествия пострадавшему оказали помощь врачи прибывшей скорой помощи. Предварительно, у него ожог роговицы глаз. Никто из лиц, находившихся в салоне, а это его супруга и годовалый ребенок, не пострадал. По факту происшествия проводится проверка. Устанавливается личность второго участника конфликта. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение. Действиям всех участникам инцидента будет дана правовая оценка», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Анапе будут судить хулигана, распылившего газовый баллончик в лицо полицейскому.