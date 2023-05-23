В Анапе будут судить хулигана, распылившего газовый баллончик в лицо полицейскому

Следователи СКР в мае завершили расследовать уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Нижнего Тагила, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейского патрульно-постовой службы ОМВД России по Анапе.

По данным следствия, ночью на Пионерском проспекте парень нарушал общественный порядок. Когда к нарушителю подошел наряд полиции, он попытался сбежать. Один из полицейских догнал убегающего. Тогда злоумышленник распылил ему в лицо перцовый газ из аэрозоля. Несмотря на ожоги слизистых оболочек глаз, полицейский не отпустил злоумышленника и держал его, пока не подбежал второй сотрудник полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, обвиняемый полностью признал вину. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.