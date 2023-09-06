Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ssha-obyavili-o-peredache-ukraine-snaryadov-s-obednennym-uranom-dlya-tankov-abrams
США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams
Фото dvidshub.net

Снаряды передадут ВСУ в рамках нового пакета военной помощи на 175 млн долларов, сообщили в Пентагоне.

В анонсированные поставки вошли 120-мм боеприпасы с сердечником из обедненного урана для танков Abrams. Сами танки от Америки Киев пока так и не получил.

Обедненный уран получается после выделения изотопа-236. Он близок к вольфраму по плотности — это позволяет использовать его в сердечниках бронебойных снарядов большого поражающего действия.

У обедненного урана меньшая радиоактивность, чем у природной руды, однако он также токсичен и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Кроме того, в анонсированном США пакете помощи — боеприпасы для РСЗО HIMARS, оборудование для ПВО, 81-мм минометы и выстрелы к ним, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм. Также Украине собираются поставить более 3 млн патронов для стрелкового оружия, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, системы тактической связи, средства авиационной навигации, запчасти к ранее переданной технике и взрывчатку для преодоления препятствий.

В ООН выразили беспокойство из-за применения обедненного урана в любой точке мира, однако в Белом доме заявили, что подобные снаряды не представляют радиоактивной угрозы, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: российский оператор беспилотников уничтожил танк ВСУ, пока искал свой дрон.

Статьи
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Зачем пить протеиновые коктейли: чем полезны и кому нельзя?
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Пять продуктов, от которых надо отказаться немедленно, если не хотите уничтожить зубную эмаль
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Рак шейки матки: помогает ли прививка от вируса папилломы человека и когда ее делать?
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Чему не надо учиться у диснеевских принцесс: стокгольмский синдром, безволие, плохие парни
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Я уколов не боюсь: когда делать осенние прививки и зачем они нужны?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях