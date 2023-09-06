США объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams

Снаряды передадут ВСУ в рамках нового пакета военной помощи на 175 млн долларов, сообщили в Пентагоне.

В анонсированные поставки вошли 120-мм боеприпасы с сердечником из обедненного урана для танков Abrams. Сами танки от Америки Киев пока так и не получил.

Обедненный уран получается после выделения изотопа-236. Он близок к вольфраму по плотности — это позволяет использовать его в сердечниках бронебойных снарядов большого поражающего действия.

У обедненного урана меньшая радиоактивность, чем у природной руды, однако он также токсичен и может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Кроме того, в анонсированном США пакете помощи — боеприпасы для РСЗО HIMARS, оборудование для ПВО, 81-мм минометы и выстрелы к ним, а также артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм. Также Украине собираются поставить более 3 млн патронов для стрелкового оружия, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, системы тактической связи, средства авиационной навигации, запчасти к ранее переданной технике и взрывчатку для преодоления препятствий.

В ООН выразили беспокойство из-за применения обедненного урана в любой точке мира, однако в Белом доме заявили, что подобные снаряды не представляют радиоактивной угрозы, сообщает РИА «Новости».

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