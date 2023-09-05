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Российский оператор беспилотников уничтожил танк ВСУ, пока искал свой дрон

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskij-operator-bespilotnikov-unichtozhil-tank-vsu-poka-iskal-svoj-dron
Российский оператор беспилотников уничтожил танк ВСУ, пока искал свой дрон
Фото t.me/rt_russian

Оператор БПЛА с позывным «Гранит» занимался бомбометанием, когда украинская система РЭБ увела его коптер. Боец сразу отправился на поиски вверенного ему беспилотника.

«Гранит» нашел свой коптер вблизи позиций противника, а рядом увидел стоящий танк ВСУ.

«Вернулся обратно, взял гранатомет РПГ-7, две «морковки», подошел к танку и сделал два выстрела в бок, один под башню, другой — рядом с двигателем», — рассказывает боец с позывным «Гранит».

Вражеский танк полностью сгорел, людей внутри не было, сообщает RT со ссылкой на своего военкора Александра Яремчука.

Военнослужащий также рассказал, что, до того как стать оператором дронов, он был штурмовиком.

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