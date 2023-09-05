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Шойгу: ВСУ потеряли с начала контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/shojgu-vsu-poteryali-s-nachala-kontrnastupleniya-bolee-66-tys-chelovek-i-7-6-tys-edinits-vooruzheniya
Шойгу: ВСУ потеряли с начала контрнаступления более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения
Сергей Шойгу. Фото пресс-службы Президента РФ

Об этом 5 сентября заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ уточнил, что за месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более 1 тыс. беспилотников и 13 крылатых ракет. По его словам, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы, пытаясь скрыть провал наступления, сообщает ТАСС.

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