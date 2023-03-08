Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Срок обучения в магистратуре в России могут сократить до года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/srok-obucheniya-v-magistrature-v-rossii-mogut-sokratit-do-goda
Срок обучения в магистратуре в России могут сократить до года
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 8 марта сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«В новой системе координат можно будет в соответствии с запросом рынка труда подготовить и получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — сказал Фальков.

Глава Минобрнауки отметил, что в новой системе образования более 600 тыс. выпускников специалитета смогут пройти бесплатное обучение в магистратуре, ординатуре или ассистентуре для получения дополнительных профессиональных знаний.

Фальков добавил, что магистратура — это углубленные специализированные знания, а не продолжение основного образования. По его словам, магистратура должна быть только в тех университетах, которые имеют для этого необходимые организационные, инфраструктурные, кадровые и финансовые возможности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах. Об этом президент заявил 21 февраля во время оглашения послания к Федеральному собранию.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона
В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
«Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
«Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
  2. Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
  3. «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
  4. В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона
  5. Роспотребнадзор: как выбрать живые цветы к 8 Марта
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях