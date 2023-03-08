Срок обучения в магистратуре в России могут сократить до года

Об этом 8 марта сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

«В новой системе координат можно будет в соответствии с запросом рынка труда подготовить и получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — сказал Фальков.

Глава Минобрнауки отметил, что в новой системе образования более 600 тыс. выпускников специалитета смогут пройти бесплатное обучение в магистратуре, ординатуре или ассистентуре для получения дополнительных профессиональных знаний.

Фальков добавил, что магистратура — это углубленные специализированные знания, а не продолжение основного образования. По его словам, магистратура должна быть только в тех университетах, которые имеют для этого необходимые организационные, инфраструктурные, кадровые и финансовые возможности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин предложил вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах. Об этом президент заявил 21 февраля во время оглашения послания к Федеральному собранию.