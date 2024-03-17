Средства ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских БПЛА в Краснодарском крае

Всего в течение прошедшей ночи и утра 17 марта было перехвачено и уничтожено 35 беспилотников самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (4 БПЛА), Белгородской (3 БПЛА), Калужской (БПЛА), Орловской (1 БПЛА), Ростовской (1 БПЛА), Ярославской (4 БПЛА) и Курской (3 БПЛА) областей, Краснодарского края (17 БПЛА)», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью 17 марта беспилотники атаковали Славянский НПЗ, один человек скончался от сердечного приступа.