Средняя зарплата в отелях и санаториях Кубани выросла до 60 тыс. рублей

Всего в туристкой и санаторно-курортной отраслях в регионе работают более 100 тыс. человек.

По итогам 2023 года средняя зарплата сотрудников отелей и санаториев в Краснодарском крае составила 60 тыс. рублей. За год она выросла сразу на 13%.

«Работники санкура и туротрасли могут получить дополнительное профессиональное образование и изучить современные финансовые инструменты», — рассказал врио министра курортов и туризма Кубани Михаил Зарицкий.

Всего в регионе работают 287 отелей категории 4 и 5 звезд, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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