На четверть выросла средняя зарплата в Краснодарском крае в прошлом году

Эксперты отметили, что в 2023 году работодатели на Кубани испытывали дефицит кадров.

Эксперты отмечают, что на одну вакансию должно быть от 4 до 8 резюме. В начале года в целом по стране было примерно 4 резюме на вакансию. К весне этот показатель уменьшился до 3 резюме на вакансию.

В Краснодарском крае и Ростовской области падение числа резюме было еще более заметным. По итогам ноября, в Ростовской области 2,8 резюме на вакансию. В Краснодарском крае чуть больше 3 резюме на вакансию. Дефицит кадров в крае наблюдался в сферах строительства и недвижимости, сфере производства, рабочего персонала, сельского хозяйства и сфере гостеприимства.

Эксперты связывают дефицит кадров с демографией и прогнозируют продолжение «кадрового голода» в 2024 году. При этом в текущем году 63% компаний планируют увеличение заработной платы.

«Зарплаты в 2023 году росли. В среднем, примерно на 15% выросли зарплаты в наиболее дефицитных сферах — у рабочего персонала, «синих воротничков», у линейного массового персонала, курьеров, водителей, операторов call-центров… Мы начинали год со средней предлагаемой заработной платой в 35 тыс. рублей. По итогам ноября, это уже 45 тыс. рублей. И примерно такая же ситуация, на 10-11 тыс. рублей произошло увеличение средней заработной платы и в Краснодарском крае», — цитирует руководителя пресс-службы hh.ru Екатерину Никифорову «РБК-Краснодар».

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